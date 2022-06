Gentiloni chiude gli occhi davanti alla realtà | l’Ue non può trattare l’Italia come la Germania

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 15 giugno 2022) L’interesse della stampa per gli eventi bellici in Ucraina è molto diminuito,del resto è già avvenuto per le trasmissioni televisive. Sembra che ormai si dia per scontato che la guerra continuerà a lungo e che non sia opportuno concentrare l’attenzione pubblica su questa disastrosa situazione. Sembra comunque che, dopo aver conquistato tutto il Donbass e tagliata ogni via d’accesso degli ucraini al Mar Nero, i russi si dirigeranno su Kiev con l’intenzione di far cadere nelle loro mani l’intera Ucraina. È significativo che in questo stato di cose, fra due giorni, si recheranno a Kiev Draghi, Scholtz e Macron per consegnare a Zelensky l’accettazione della candidatura di quel Paese a entrare nell’Unione europea. Un atto simbolico che certamente non avrà nessun effetto sulla politica militare seguita da Mosca. Impressionante appare l’atteggiamento di esponenti ...