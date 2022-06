Genoa | Destro si svincola | conteso da tre club di Serie A!

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Mattialascerà il, e dal 30 Giugno sarà a tutti gli effetti un giocatoreto, pronto ad accasarsi in un’altra squadra.A Il profilo dell’attaccante è seguito con molta attenzione. Su di lui ci sono infatti, da tempo, lo Spezia, e la neopromossa Lecce, in cerca di un’attaccante che abbia grande esperienza nella massima. A riportarlo è il “Corriere dello Sport”. Sembra però che anche la Salernitana si sia attivata e che voglia da subito intavolare una trattativa con la punta di proprietà del grifone; Morgan De Sanctis, dopo un passato da calciatore, è da poco diventato il nuovo direttore sportivo dei granata. In questi giorni si è messo subito in contatto con l’agente dell’ex giocatore di Roma e Milan tra tutte, ...