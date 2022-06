Genoa, chiesto il rinvio a giudizio per 16 ultras rossoblù accusati di estorsione (Di mercoledì 15 giugno 2022) Sedici persone, ritenute capi di alcune sigle della tifoseria organizzata del Genoa, rischiano il processo con l'accusa di estorsioni ai... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 15 giugno 2022) Sedici persone, ritenute capi di alcune sigle della tifoseria organizzata del, rischiano il processo con l'accusa di estorsioni ai...

Pubblicità

Grifoman1 : RT @BabboleoNews: #Genova,chiesto il rinvio a giudizio per 16 persone, per lo più ultras rossoblù, nell'inchiesta sulle estorsioni a #Genoa… - BabboleoNews : #Genova,chiesto il rinvio a giudizio per 16 persone, per lo più ultras rossoblù, nell'inchiesta sulle estorsioni a… - AnsaLiguria : Estorsioni al Genoa: chiesto il processo per 16 ultras. In tre erano anche finiti in carcere #ANSA - EugenioBerto70 : Estorsioni al Genoa: chiesto il processo per 16 ultras - ILMONDO56028347 : Il gruppo di #ultras, guidato da Massimo Leopizzi, avrebbe estorto denaro al club del #Genoa, aggredito i giocatori… -