Gazzetta: c’è il rischio che quasi tutti gli attaccanti del Napoli vadano via, solo Lozano non ha offerte (Di mercoledì 15 giugno 2022) Le dichiarazioni di Victor Osimhen dal ritiro della Nigeria tengono banco anche sulla Gazzetta dello Sport. “Parole che per certi versi somigliano a quelle dette da Kalidou Koulibaly. Dunque un’altra delle colonne del Napoli che non cita nemmeno la propria squadra di appartenenza e addirittura per certi versi indica le possibili destinazioni. Logico che in mezzo a tutti questi interrogativi il primo a non poter essere tranquillo è Spalletti, oltre ai tifosi”. Insigne è già andato via, Mertens è sulla strada dell’aeroporto. Il Monza, scrive la rosea, è interessato a Petagna, Politano e Ounas. C’è il rischio che il Napoli si trovi ad affrontare una vera e propria rivoluzione in attacco. “Poi magari non andranno via tutti, ma c’è il rischio che quasi ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 15 giugno 2022) Le dichiarazioni di Victor Osimhen dal ritiro della Nigeria tengono banco anche sulladello Sport. “Parole che per certi versi somigliano a quelle dette da Kalidou Koulibaly. Dunque un’altra delle colonne delche non cita nemmeno la propria squadra di appartenenza e addirittura per certi versi indica le possibili destinazioni. Logico che in mezzo aquesti interrogativi il primo a non poter essere tranquillo è Spalletti, oltre ai tifosi”. Insigne è già andato via, Mertens è sulla strada dell’aeroporto. Il Monza, scrive la rosea, è interessato a Petagna, Politano e Ounas. C’è ilche ilsi trovi ad affrontare una vera e propria rivoluzione in attacco. “Poi magari non andranno via, ma c’è ilche...

Pubblicità

Gazzetta_it : Inter, il Chelsea punta Dumfries: c'è la chiave per #Lukaku #calciomercato - Gazzetta_it : Inter-Dybala, c’è un accordo di massima: i dettagli #calciomercato - napolista : Gazzetta: c’è il rischio che quasi tutti gli attaccanti del #Napoli vadano via, solo Lozano non ha offerte Insigne… - Kundi63 : @pelideo111 @sandralilamaya @Larabrusi Secondo me ha fatto bene proprio perché c'è stata questa risposta, oggi la g… - MarcoDani1899 : @Gazzetta_it Stanno guardando al #var se c’è il fallo di #benzema ???????????? #donnarumma -

L'impresa dell'Ungheria di Rossi: poker in casa dell'Inghilterra C'è un pizzico d'Italia che può festeggiare stasera, perché sta vivendo un sogno. L'impresa ha carattere storico, per l'avversario e il risultato: l'Ungheria di Marco Rossi ha demolito l'Inghilterra ... Mancini: 'Stiamo sperimentando'. Donnarumma, battibecco in tv Un 5 - 2 pesante quello arrivato contro la Germania, ma Roberto Mancini prova ad andare oltre: "È un peccato chiudere così, loro sono forti e lo sapevamo, abbiamo concesso troppo nel primo tempo, ma ... La Gazzetta dello Sport C'è un pizzico d'Italia che può festeggiare stasera, perché sta vivendo un sogno. L'impresa ha carattere storico, per l'avversario e il risultato: l'Ungheria di Marco Rossi ha demolito l'Inghilterra ...Un 5 - 2 pesante quello arrivato contro la Germania, ma Roberto Mancini prova ad andare oltre: "È un peccato chiudere così, loro sono forti e lo sapevamo, abbiamo concesso troppo nel primo tempo, ma ... L'agente di Lautaro: "Non c'è nessuna possibilità che vada via dall'Inter"