Gazzetta: c'è il rischio che quasi tutti gli attaccanti del Napoli vadano via, solo Lozano non ha offerte (Di mercoledì 15 giugno 2022) ... esultanza gol Dries Mertens Le dichiarazioni di Victor Osimhen dal ritiro della Nigeria tengono banco anche sulla Gazzetta dello Sport. Insigne è già andato via, Mertens è sulla strada dell'... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 15 giugno 2022) ... esultanza gol Dries Mertens Le dichiarazioni di Victor Osimhen dal ritiro della Nigeria tengono banco anche sulladello Sport. Insigne è già andato via, Mertens è sulla strada dell'...

Pubblicità

napolista : Gazzetta: c’è il rischio che quasi tutti gli attaccanti del #Napoli vadano via, solo Lozano non ha offerte Insigne… - lillydessi : Musetti si ritira al Queen's. Wimbledon a rischio? Murray k.o., per Sonego c'è Kudla - La Gazzetta dello Sport… - Ilsuperbo89 : Ma sono io l'unico a cui ad oggi non frega un fico secco se Lorenzo tornerà in tempo per #Wimbledon? No perché mi s… - Gazzetta_it : Guaio #Musetti: si infortuna al Queen's, #Wimbledon a rischio? - Ste_Gualdoni : RT @90ordnasselA: “E tutti a casa Inter, anche gli uomini più vicino allo staff tecnico, sono ormai coscienti del serio “rischio” di perder… -