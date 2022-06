Gazprom taglia le forniture di gas all’Italia Eni | «Riduzione dei flussi del 15%»

(Di mercoledì 15 giugno 2022)ha comunicato a Eni unadeidi gas verso l’Italia. Il colosso statale russo ha fatto sapere che laper oggi, 15 giugno, è pari a circa il 15%, ha dichiarato un portavoce di Eni all’Ansa. Le ragioni non sono ancora state rese note, ma Eni «continuerà a monitorare l’evoluzione della situazione e comunicherà eventuali aggiornamenti». Ieriaveva annunciato la sua intenzione di ridurre del 40% i volumi di gas inviati verso l’Ue attraverso il gasdotto tra Russia e Germania, il Nord Stream 1. Una decisione motivata dalle sanzioni, che – secondo la versione arrivata da Mosca – avrebbero rallentato la riparazione e il ritorno di alcune componenti del compressore Baltic Portovaya. Una vera e propria «rappresaglia» per il sostegno dell’Occidente all’Ucraina, secondo ...

