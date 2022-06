Gazprom taglia il gas anche all’Italia Per l’Ue è tempo di agire

Leggi su formiche

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Mercoledì mattinahato la fornitura giornaliera di gasdel 15%. A confermarlo è Eni, che importa i volumi russi via Austria. L’azienda ha ricevuto l’avviso in mattinata ma non una spiegazione delle motivazioni, come ha spiegato un portavoce all’Ansa, e “continuerà a monitorare l’evoluzione della situazione e comunicherà eventuali aggiornamenti”. Intanto c’è da chiedersi perché sia avvenuto. È il risultato di una catena di tagli. Martedìha ridotto le forniture all’Europa via il gasdotto Nord Stream del 40%, giustificando la mossa con due motivi principali: mancata manutenzione (per cui ha incolpato le sanzioni occidentali) e malfunzionamenti tecnici. Il governo tedesco ha dichiarato che la sicurezza dell’approvvigionamento “è garantita”, ma la preoccupazione sui mercati ha fatto ...