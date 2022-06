Gazprom taglia il gas all'Italia del 15 per cento. Senza dare spiegazioni

(Di mercoledì 15 giugno 2022) "Eni ha ricevuto comunicazione di una limitata riduzione dei flussi dal proprio fornitore russo relativamente all'approvvigionamento gas verso l'. Eni continuerà a monitorare l'evoluzione della situazione e comunicherà eventuali aggiornamenti". È quanto si legge sulla piattaforma di infomazioni privilegiate (pip) per il monitoraggio Remit del Gestore dei mercati energetici. Un portavoce di Eni ha confermato all'Ansa cheha comunicato una limitata riduzione delle forniture "per la giornata di oggi, pari a circa il 15 per. Le ragioni della diminuzione non sono state al momento notificate". "Non c'è alcuna indicazione al momento di rischi sulle forniture energetiche", ha detto Tim McPhie, portavoce della Commissione Ue, rispondendo ad una domanda sui possibili effetti delle riduzioni di gas annunciate da ...

Una 'mossa politica', dice il ministro tedesco dell'Economia Sullo stesso argomento: Cos'è e come funziona il potere distacca il gas ai paesi che se lo possono permettere. Il ...non ha fornito alcun motivo per la decisione, ma è probabilmente da ricollegarsi o a questioni politiche , o tecniche per la riduzione di Nord Stream 1. La, con sede a Mosca, ha ...“Eni conferma che Gazprom ha comunicato una limitata riduzione delle forniture di gas per la giornata di oggi, pari a circa il 15%. Le ragioni della diminuzione non sono state al momento notificate”.Von der Leyen ha evidenziato fra l’altro che “stiamo costruendo un’infrastruttura” che deve essere pronta anche per il “trasporto dell’energia pulita del domani”, ossia l’idrogeno Questo appunto è sta ...