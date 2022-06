Gazprom riduce le forniture di gas all’Italia | “Da Mosca non abbiamo avuto nessuna spiegazione”

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 15 giugno 2022) La Russia alza il livello dello scontro nei confronti dell’Europa e passa all’offensiva per costringere i partner europei a capitolare usando l’arma del gas. Va letta in questa ottica la scelta didi ridurre il flusso di gas verso l’Italia da questa mattina e verso la Germania da ieri . “Eni conferma cheha comunicato una limitata riduzione delledi gas dalla Russia verso l’Italia per la giornata di oggi, pari a circa il 15%“. Lo spiega all’Adnkronos un portavoce del colosso energetico aggiungendo che “le ragioni della diminuzione non sono state al momento notificate”. “Eni sta costantemente monitorando la situazione” assicura il portavoce. LEGGI ANCHE Putin: Occidente verso il suicidio energetico. L'Eni apre un conto in rubli pressoBank, ecco come la ...