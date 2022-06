Gazprom ha ridotto del 15 per cento la fornitura di gas all’Italia per la giornata di mercoledì (Di mercoledì 15 giugno 2022) mercoledì mattina la società energetica italiana Eni ha annunciato che Gazprom, l’azienda energetica statale russa, ha ridotto del 15 per cento la fornitura di gas naturale all’Italia. Un portavoce di Eni ha detto ad ANSA che la riduzione al momento riguarda Leggi su ilpost (Di mercoledì 15 giugno 2022)mattina la società energetica italiana Eni ha annunciato che, l’azienda energetica statale russa, hadel 15 perladi gas naturale. Un portavoce di Eni ha detto ad ANSA che la riduzione al momento riguarda

Pubblicità

salvatore_irato : Mi fuu i caccagni. Mi affogo i calcagni. Gazprom ha ridotto del 15 per cento la fornitura di gas all’Italia per la… - maurimol79 : RT @ilpost: Gazprom ha ridotto del 15 per cento la fornitura di gas all’Italia per la giornata di mercoledì - infoitinterno : Eni: “Gazprom ha ridotto il flusso di gas verso l’Italia del 15%, almeno per oggi” - ilpost : Gazprom ha ridotto del 15 per cento la fornitura di gas all’Italia per la giornata di mercoledì - TitoZazzarini : @NathalieTocci Se non fosse grave, ciò che scrivete sarebbe ridicolo... LIVE - La Russia riduce le forniture di ga… -