“Gazprom ha ridotto del 15% il flusso del gas russo verso l’Italia” | comunica oggi l’Eni

(Di mercoledì 15 giugno 2022) L’idea, nobile, è quella di liberarci della ‘dipendenza russa’, di investire sulle rinnovabili, e tante altre belle cose solo che, nel frattempo, ci vogliono ‘anni’ e, già da quanto, se così è ci aspettano tempi veramente difficili. Eni: “hato una limitata riduzione del 15% delle forniture di gas dalla Russia” Stamane infatti, attraunto ufficiale, il colosso energetico italiano ha reso noto che, “Eni conferma chehato una limitata riduzione delle forniture di gas dalla Russiaper la giornata di, pari a circa il 15%. Le ragioni della diminuzione non ...

Pubblicità

italiaserait : “Gazprom ha ridotto del 15% il flusso di gas russo verso l’Italia”, comunica oggi l’Eni - Patty66509580 : Eni: “Gazprom ha ridotto il flusso di gas verso l’Italia del 15%, almeno per oggi”. La Russia non ha spiegato le ra… - quellochenonsi2 : RT @quellochenonsi2: Intanto #Gazprom ha ridotto del 15% il flusso di gas verso l'Italia,cominciano le reazioni alle #sanzioni alla Russia,… - quellochenonsi2 : Intanto #Gazprom ha ridotto del 15% il flusso di gas verso l'Italia,cominciano le reazioni alle #sanzioni alla Russ… - quellochenonsi2 : Intanto #Gazprom ha ridotto del 15% il flusso di gas verso l'Italia,cominciano le reazioni alle #sanzioni alla Russ… -

Si confermano in crescita le Borse europee malgrado i futures americani abbianoi guadagni con l'avvicinarsi della decisione della Fed sui tassi per tenere a bada l'...della forniture di...Leggi Anchehadel 40% le consegne quotidiane alla Germania tramite Nord Stream: vola il prezzo del gas Insomma le parole di Gentiloni non hanno il minimo riscontro nella realtà ...Eni: “Gazprom ha comunicato una limitata riduzione del 15% delle forniture di gas dalla Russia verso l’Italia” Stamane infatti, attraverso un comunicato ufficiale, il colosso energetico italiano ha ...ha reso noto che Gazprom ha oggi ridotto i flussi di gas dalla Russia verso l'Italia del 15% circa senza spiegarne il motivo. E' quanto ha detto ...