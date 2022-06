Gazprom a Eni: forniture ridotte del 15%. Ue si accorda con Israele ed Egitto (Di mercoledì 15 giugno 2022) ROMA - Il comunicato era atteso. E recita: "Eni ha ricevuto comunicazione di una limitata riduzione dei flussi dal proprio fornitore russo relativamente all'approvvigionamento gas verso l'Italia. Eni continuerà a monitorare l'evoluzione della situazione e comunicherà eventuali aggiornamenti". L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 15 giugno 2022) ROMA - Il comunicato era atteso. E recita: "Eni ha ricevuto comunicazione di una limitata riduzione dei flussi dal proprio fornitore russo relativamente all'approvvigionamento gas verso l'Italia. Eni continuerà a monitorare l'evoluzione della situazione e comunicherà eventuali aggiornamenti". L'articolo proviene da Firenze Post.

