Gas russo | crisi momentanea o strategia di Mosca? La politica rassicura | ma l' inverno si avvicina

Eni ha fatto sapere di aver ricevuto da Gazprom una comunicazione su una riduzione dei flussi relativamente all'approvvigionamentoverso l'Italia. Poche ore prima il colossoaveva annunciato di aver ridotto del 40% i flussi divia il gasdotto Nord Stream 1 che collega direttamente la Russia alla Germania. Le ragioni ...La notizia della chiusura del rubinetto delalla Germania era arrivata ieri come un macigno. Ora tocca anche all'Italia: oggi il taglio sarà del 15%. La stretta, dunque, coinvolge anche l'Italia. Lo annuncia Eni . 'Eni ha ricevuto ...Continuano i rallentamenti alle forniture di gas russo in Europa. Questa volta è l’Italia a subire una riduzione dei flussi, dopo i tagli annunciati ieri al gas inviato tramite il gasdotto Nord Stream ...Portavoce: "Gazprom ha comunicato una limitata riduzione delle forniture di gas per la giornata di oggi, pari a circa il 15%. Le ragioni della diminuzione non sono state al momento notificate". Il ...