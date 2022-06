Gas Russia, Eni segnala riduzione flussi verso Italia (Di mercoledì 15 giugno 2022) (Adnkronos) – “Eni ha ricevuto comunicazione di una limitata riduzione dei flussi dal proprio fornitore russo relativamente all’approvvigionamento gas verso l’Italia”. Lo segnala il colosso energetico in una nota pubblicata sulla Piattaforma di informazioni privilegiate (pip) per il monitoraggio Remit del Gestore dei mercati energetici. Alla luce dello scenario aperto dalla decisione di Gazprom “Eni – si spiega – continuerà a monitorare l’evoluzione della situazione e comunicherà eventuali aggiornamenti”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 15 giugno 2022) (Adnkronos) – “Eni ha ricevuto comunicazione di una limitatadeidal proprio fornitore russo relativamente all’approvvigionamento gasl’”. Loil colosso energetico in una nota pubblicata sulla Piattaforma di informazioni privilegiate (pip) per il monitoraggio Remit del Gestore dei mercati energetici. Alla luce dello scenario aperto dalla decisione di Gazprom “Eni – si spiega – continuerà a monitorare l’evoluzione della situazione e comunicherà eventuali aggiornamenti”. L'articolo proviene daSera.

Pubblicità

Greenpeace_ITA : ????VITTORIA! Due Commissioni del Parlamento Ue hanno bocciato la folle proposta della Commissione di considerare gas… - Agenzia_Italia : ?? La Russia ha ridotto la fornitura di gas all'Italia - fattoquotidiano : Scontro Algeria-Spagna, l’Ue teme l’influenza della Russia per bloccare il gas nordafricano. La risposta: “Frasi in… - wbfe : Russia e Serbia hanno concordato forniture di gas a un prezzo di $ 360- $ 410 per mille metri cubi - Presidente Aleksandar Vucic - GramsciAG : RT @putino: In questo suo nuovo delirio, Medvedev fa riferimento a questa notizia. A Kyiv è stato promesso dagli USA un accordo sulla forni… -