Gas | Eni segnala riduzione flussi da Russia**

(Di mercoledì 15 giugno 2022) (Adnkronos) - "Eni ha ricevuto comunicazione di una limitatadeidal proprio fornitore russo relativamente all'approvvigionamento gas verso l'Italia". Loil colosso energetico in una nota pubblicata sulla Piattaforma di infomazioni privilegiate (pip) per il monitoraggio Remit del Gestore dei mercati energetici. Alla luce dello scenario aperto dalla decisione di Gazprom "Eni - si spiega - continuerà a monitorare l'evoluzione della situazione e comunicherà eventuali aggiornamenti".

Pubblicità

reportrai3 : ??La riforma della giustizia e del CSM sono un'opportunità o minano l'indipendenza della magistratura, e poi il gas… - MGNapolitano : RT @ultimoraLIVE: Gazprom comunica a Eni riduzione del 15% delle forniture di gas all'Italia @ultimoralive - GiorgioCMascion : RT @TCommodity: == Gas: Eni, Gazprom comunica riduzione 15% flussi - Agenzia Italia (AGI) - Flavr7 : RT @TCommodity: == Gas: Eni, Gazprom comunica riduzione 15% flussi - Agenzia Italia (AGI) - NonRicordarMi : RT @ultimoraLIVE: Gazprom comunica a Eni riduzione del 15% delle forniture di gas all'Italia @ultimoralive -

ha ricevuto comunicazione di una limitata riduzione dei flussi dal proprio fornitore russo relativamente all'approvvigionamentoverso l'Italia.continuerà a monitorare l'evoluzione della situazione e comunicherà eventuali aggiornamenti". Lo si legge sulla Piattaforma di informazioni privilegiate (pip) per il ...AGI -conferma che 'Gazprom ha comunicato una limitata riduzione delle forniture diper la giornata di oggi, pari a circa il 15%. Le ragioni della diminuzione non sono state al momento notificate'. ...Motivazioni non ancora comunicate, lo rende noto Eni. “Eni ha ricevuto comunicazione di una limitata riduzione dei flussi dal proprio fornitore russo relativamente all’approvvigionamento gas verso ...Le ragioni della diminuzione non sono state al momento notificate, spiega un portavoce del gruppo italiano. "Continueremo a monitorare la situazione" ...