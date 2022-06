Gaia Gozzi, mini gonna e tacchi altissimi | Foto virale (Di mercoledì 15 giugno 2022) La Foto di Gaia Gozzi è diventata virale in un batter d’occhio: l’avete vista con la mini gonna e i tacchi alti? Guardate che splendore. La celebre artista continua a raccogliere successi e tutto questo non solo grazie alla sua musica ma anche alla bellezza mozzafiato. Guardate come si è mostrata questa volta. Nonostante la L'articolo Gaia Gozzi, mini gonna e tacchi altissimi Foto virale chemusica.it. Leggi su chemusica (Di mercoledì 15 giugno 2022) Ladiè diventatain un batter d’occhio: l’avete vista con lae ialti? Guardate che splendore. La celebre artista continua a raccogliere successi e tutto questo non solo grazie alla sua musica ma anche alla bellezza mozzafiato. Guardate come si è mostrata questa volta. Nonostante la L'articolochemusica.it.

Pubblicità

RadioZetaOf : ?? 'Salina Ti guardo da questa finestra Famiglia, rifugio, magia Il tempo che va” ???? #Salina @Gaia_Gozzi ??… - vitaparanoiiaa : it’s a gaia gozzi thing allungarsi per terra in studio #gaiagozzi - ItsByeBitch : Scusate ma solo io associo Gaia Gozzi a Frida Kalho ? Bohh - vitaparanoiiaa : gaia gozzi in studio con luca faraone - vitaparanoiiaa : io sono ferma a gaia gozzi spiace -