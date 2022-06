Fu protagonista nel Napoli dopo il ritorno in Serie A: ora è accusato di molestie (Di mercoledì 15 giugno 2022) L’ex Napoli Walter Alejandro Gargano è alle prese con la giustizia uruguaiana. Il centrocampista, insieme ad un suo compagno di squadra del Penarol, è stato denunciato per molestie sessuali. I fatti risalgono allo scorso marzo, quando durante una festa privata, Walter Gargano e l’argentino Lucas Viatri avrebbero palpeggiato due ragazze, queste ultime presenti alla festa come inservienti. Ad esprimersi sulla vicenda anche l’avvocato delle due ragazze il quale ha parlato di reati sessuali e minacce di natura sessuale. Accuse molto pesanti per l’ex centrocampista azzurro. Walter Gargano Il club detentore del cartellino dei sopra citati calciatori accusati, il Penarol, ha deciso di non pronunciarsi ancora a riguardo. In primis per la natura della festa, essendo questa privata, in secundis perché attenderà la decisione degli organi predisposti ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 15 giugno 2022) L’exWalter Alejandro Gargano è alle prese con la giustizia uruguaiana. Il centrocampista, insieme ad un suo compagno di squadra del Penarol, è stato denunciato persessuali. I fatti risalgono allo scorso marzo, quando durante una festa privata, Walter Gargano e l’argentino Lucas Viatri avrebbero palpeggiato due ragazze, queste ultime presenti alla festa come inservienti. Ad esprimersi sulla vicenda anche l’avvocato delle due ragazze il quale ha parlato di reati sessuali e minacce di natura sessuale. Accuse molto pesanti per l’ex centrocampista azzurro. Walter Gargano Il club detentore del cartellino dei sopra citati calciatori accusati, il Penarol, ha deciso di non pronunciarsi ancora a riguardo. In primis per la natura della festa, essendo questa privata, in secundis perché attenderà la decisione degli organi predisposti ...

