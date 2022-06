Fs, 'nessun attacco hacker, problemi a rete di comunicazione' (Di mercoledì 15 giugno 2022) Non si è trattato di "nessun attacco hacker" ma di problemi tecnici che hanno riguardato la connettività della rete di comunicazione che ora sono "in via di risoluzione". Lo spiega Ferrovie dello ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 15 giugno 2022) Non si è trattato di "" ma ditecnici che hanno riguardato la connettività delladiche ora sono "in via di risoluzione". Lo spiega Ferrovie dello ...

Pubblicità

SabriCamilletti : RT @AndreaGiuricin: Fare i vittimisti quando lo spread sale sembra lo sport nazionale. No, non c'è nessun attacco dei mercati. Semplicement… - GiangiacomoAli1 : RT @AndreaGiuricin: Fare i vittimisti quando lo spread sale sembra lo sport nazionale. No, non c'è nessun attacco dei mercati. Semplicement… - damianoromita : RT @AndreaGiuricin: Fare i vittimisti quando lo spread sale sembra lo sport nazionale. No, non c'è nessun attacco dei mercati. Semplicement… - iconanews : Fs, 'nessun attacco hacker, problemi a rete di comunicazione' - smilypapiking : RT @AndreaGiuricin: Fare i vittimisti quando lo spread sale sembra lo sport nazionale. No, non c'è nessun attacco dei mercati. Semplicement… -