(Di mercoledì 15 giugno 2022)

Fratoianni: "Archeologo cacciato per aver raccontato di essere pagato 6 euro l'ora, interrogazione a Orlando" Lavoro precario e malpagato: "In questo Paese può accadere che un giovane archeologo fa un'intervista ad una trasmissione tv, in questo caso Agorà Estate di Rai3, dove racconta la sua esperienza ...