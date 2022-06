Francois “Fiat è il game changer della mobilità urbana elettrica”

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 15 giugno 2022) MILANO (ITALPRESS) – Si è concluso l’evento “Data Driven Cities. Le infrastrutture digitali abilitanti per uno sviluppo urbano sostenibile: un confronto transatlantico”, organizzato da Bain & Company Italy e Amerigo a Milano, presso il Museo NazionaleScienza eTecnologia Leonardo Da Vinci, location simbolo dello sviluppo e dei cambiamentisocietà moderna.L’incontro è nato con lo scopo di promuovere una maggiore collaborazione tra settore pubblico e privato, con un focus sul ruolo che le grandi città possono svolgere come piattaforme infrastrutturali in grado di abilitare i piani nazionali di ripresa. Al prestigioso appuntamento ha partecipato Olivier, CEOe CMO Global di Stellantis, che ha illustrato la visione disu tre concetti fondamentali ...