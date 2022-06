Francesco Totti a tutto campo: 'Pellegrini lo vorrebbero tutti. Dybala? Non ne parlo, ma penso sia finita' (Di mercoledì 15 giugno 2022) Francesco Totti è tornato a parlare di Roma e lo ha fatto ai microfoni di Sky, a margine dell'evento d'inaugurazione del Conti Sport City, il nuovo circolo di Bruno Conti, altra leggenda giallorossa. ... Leggi su leggo (Di mercoledì 15 giugno 2022)è tornato a parlare di Roma e lo ha fatto ai microfoni di Sky, a margine dell'evento d'inaugurazione del Conti Sport City, il nuovo circolo di Bruno Conti, altra leggenda giallorossa. ...

Pubblicità

teladoiotokyo : Totti: Dybala? So com'è andata, dipendesse solo da lui ci sarebbero buone speranze. Su Zaniolo saprei cosa fare, gl… - PromiseNnamdi1 : RT @NicoSchira: Francesco #Totti la tocca piano al Conti City Sport: 'Ho già parlato con #Zaniolo tempo fa, gli ho dato qualche consiglio m… - sportli26181512 : Totti su Ibra: 'Sta a lui decidere se andare avanti. Se fa una partita si e quattro no...': Intervistato da Sky Spo… - CarroDiBrahim : Letteralmente in 100 anni di storia l’unica cosa di cui si possono vantare è Francesco Totti e i cori belli di Vend… - sportal_it : Francesco Totti ci va giù pesante su Zaniolo e Dybala -