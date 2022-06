Francesco, la guerra e il pensiero stravolto. Il commento di Cristiano (Di mercoledì 15 giugno 2022) Aspettarsi dal polacco Giovanni Paolo II una parola di apprezzamento per il Patto di Varsavia era troppo, ma quando disse che caduto un sistema, quello comunista, rimaneva il problema dell’altro sistema, quello capitalista, voleva aiutarci a capire che non vedeva il mondo in bianco e nero. Forse lo vediamo così noi, e vogliamo che il papa ci conforti in questa nostra certezza che se da una parte c’è il bene, dall’altra c’è il male. Aspettarsi dall’argentino Francesco una parola di apprezzamento sulla Nato era troppo, ma quando ha detto che non c’è una guerra tra il bene e il male, ma gli ucraini sono un popolo eroico, avrebbe dovuto aiutare a capire che non vede il mondo in bianco e nero. Forse però seguitiamo a vederlo così noi, e vogliamo che il papa ci conforti in questa nostra certezza che da una parte c’è il bene, dall’altra c’è il male. Ritengo ... Leggi su formiche (Di mercoledì 15 giugno 2022) Aspettarsi dal polacco Giovanni Paolo II una parola di apprezzamento per il Patto di Varsavia era troppo, ma quando disse che caduto un sistema, quello comunista, rimaneva il problema dell’altro sistema, quello capitalista, voleva aiutarci a capire che non vedeva il mondo in bianco e nero. Forse lo vediamo così noi, e vogliamo che il papa ci conforti in questa nostra certezza che se da una parte c’è il bene, dall’altra c’è il male. Aspettarsi dall’argentinouna parola di apprezzamento sulla Nato era troppo, ma quando ha detto che non c’è unatra il bene e il male, ma gli ucraini sono un popolo eroico, avrebbe dovuto aiutare a capire che non vede il mondo in bianco e nero. Forse però seguitiamo a vederlo così noi, e vogliamo che il papa ci conforti in questa nostra certezza che da una parte c’è il bene, dall’altra c’è il male. Ritengo ...

