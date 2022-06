Franceschini: “Napoli patrimonio culturale incredibile. Qui il vertice dei ministri della Cultura del Mediterraneo” (Di mercoledì 15 giugno 2022) Palazzo Reale di Napoli si prepara ad accogliere il vertice dei ministri della Cultura del Mediterraneo. I cento rappresentanti delle 40 delegazioni dei Paesi del Mediterraneo si ritroveranno tutti a Napoli, che diventa la capitale Culturale d’Italia. Alle 18.30 il premier Mario Draghi ed il ministro Dario Franceschini, che ha voluto fortemente Napoli come sede del vertice, accoglieranno gli ospiti. Accanto a loro, il direttore di Palazzo Reale Mario Epifani e la curatrice della 59esima edizione della Biennale di Venezia Cecilia Alemani. Ma anche il sindaco Gaetano Manfredi. Cultura: Franceschi esalta ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 15 giugno 2022) Palazzo Reale disi prepara ad accogliere ildeidel. I cento rappresentanti delle 40 delegazioni dei Paesi delsi ritroveranno tutti a, che diventa la capitaled’Italia. Alle 18.30 il premier Mario Draghi ed il ministro Dario, che ha voluto fortementecome sede del, accoglieranno gli ospiti. Accanto a loro, il direttore di Palazzo Reale Mario Epifani e la curatrice59esima edizioneBiennale di Venezia Cecilia Alemani. Ma anche il sindaco Gaetano Manfredi.: Franceschi esalta ...

