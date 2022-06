Franceschini “Italia sosterrà candidatura di Odessa nella lista Unesco” (Di mercoledì 15 giugno 2022) Roma – “L’Italia sosterrà l’Ucraina nella predisposizione del dossier di candidatura di Odessa per l’iscrizione nella lista del Patrimonio Mondiale Unesco”. Lo rende noto il ministro della Cultura, Dario Franceschini che aggiunge: “sono lieto di dare seguito immediato alla richiesta fattami dal Ministro della Cultura Ucraino, Oleksander Tkachenko, e dal Sindaco di Odessa, Gennadiy Trukhanov, per sostenere l’iscrizione nella lista del patrimonio mondiale di Odessa, città di grande bellezza ed interesse storico-artistico, legata all’Italia da una moltitudine di rapporti intessuti negli anni, oggi oggetto di una brutale aggressione ... Leggi su quotidianodiragusa (Di mercoledì 15 giugno 2022) Roma – “L’l’Ucrainapredisposizione del dossier didiper l’iscrizionedel Patrimonio Mondiale”. Lo rende noto il ministro della Cultura, Darioche aggiunge: “sono lieto di dare seguito immediato alla richiesta fattami dal Ministro della Cultura Ucraino, Oleksander Tkachenko, e dal Sindaco di, Gennadiy Trukhanov, per sostenere l’iscrizionedel patrimonio mondiale di, città di grande bellezza ed interesse storico-artistico, legata all’da una moltitudine di rapporti intessuti negli anni, oggi oggetto di una brutale aggressione ...

