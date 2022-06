FOTO/VIDEO: Sasha Banks si sottopone a un intervento agli occhi e cambia look (Di mercoledì 15 giugno 2022) Sasha Banks e Naomi hanno scioccato i fan dopo essere uscite di scena nel bel mezzo di Raw il mese scorso. L’episodio è stato a lungo oggetto di discussione, ma ora sembra essersi calmato. La WWE è stata molto decisa nell’affrontare la situazione. La compagnia ha sospeso a tempo indeterminato entrambe e le ha poi affossate in diretta televisiva. L’operazione e il nuovo look All’inizio di questa settimana Sasha Banks si è sottoposta a un intervento di cheratectomia FOTOrefrattiva (PRK) agli occhi. Newsom Eye ha condiviso su Instagram FOTO e VIDEO di Sasha. Quest’ultima ha sfoggiato una nuova pettinatura dopo l’intervento. Per la cronaca, la situazione ... Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 15 giugno 2022)e Naomi hanno scioccato i fan dopo essere uscite di scena nel bel mezzo di Raw il mese scorso. L’episodio è stato a lungo oggetto di discussione, ma ora sembra essersi calmato. La WWE è stata molto decisa nell’affrontare la situazione. La compagnia ha sospeso a tempo indeterminato entrambe e le ha poi affossate in diretta televisiva. L’operazione e il nuovoAll’inizio di questa settimanasi è sottoposta a undi cheratectomiarefrattiva (PRK). Newsom Eye ha condiviso su Instagramdi. Quest’ultima ha sfoggiato una nuova pettinatura dopo l’. Per la cronaca, la situazione ...

