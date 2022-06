FOTO: Seth e Becky protagonisti dello stravagante poster di Money in the Bank (Di mercoledì 15 giugno 2022) La WWE ha pubblicato oggi il poster dell’imminente PPV Money in the Bank 2022. Lo show, che doveva tenersi nell’enorme Alegiant Stadium di Las Vegas, ma che invece si terrà in una più modesta arena da 20.000 spettatori, prevede come piatto forte l’assalto alla valigetta che assicura un match istantaneo per il titolo del mondo. A fare da protagonisti nel poster dello show del 2 luglio abbiamo i simpaticissimi Seth Rollins e Becky Lynch. I due sono ritratti dietro ad un’enorme pila di denaro che fa da cornice all’ambita valigetta. Marito e moglie, noti per i loro look stravaganti, sono intenti a crogiolarsi della loro ricchezza, con la loro contagiosa ilarità. Sullo sfondo una grande cassaforte, dentro la quale si intravede un grande ammasso di ... Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 15 giugno 2022) La WWE ha pubblicato oggi ildell’imminente PPVin the2022. Lo show, che doveva tenersi nell’enorme Alegiant Stadium di Las Vegas, ma che invece si terrà in una più modesta arena da 20.000 spettatori, prevede come piatto forte l’assalto alla valigetta che assicura un match istantaneo per il titolo del mondo. A fare danelshow del 2 luglio abbiamo i simpaticissimiRollins eLynch. I due sono ritratti dietro ad un’enorme pila di denaro che fa da cornice all’ambita valigetta. Marito e moglie, noti per i loro look stravaganti, sono intenti a crogiolarsi della loro ricchezza, con la loro contagiosa ilarità. Sullo sfondo una grande cassaforte, dentro la quale si intravede un grande ammasso di ...

