(FOTO) Olanda, l'iniziativa dei giocatori fa il giro del mondo: il gesto (Di mercoledì 15 giugno 2022) Una nuova iniziativa della federazione olandese ha suscitato apprezzamento in tutto il mondo del calcio: tutti i giocatori della nazionale di calcio olandese, si sono allenati con la maglia dei primi club in cu sono nati e cresciuti. La motivazione principale per cui è nata questo progetto è per sottolineare l'importanza dei club meno conosciuti, che comunque riescono a sfornare talenti che poi fanno le fortune dei top club europei e della nazionale olandese. federazione olandese iniziativa Si tratta di un premio per coloro che lavorano giorno dopo giorno alla ricerca di nuovi fuoriclasse e che poi, attraverso un percoso di crescita, li formano consentendo a loro di realizzare i propri sogni, calcando palcoscenici importanti, come la Champions League o il Mondiale con la maglia della propria nazione. Tra i calciatori importanti che hanno ...

