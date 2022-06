Formula 1 | etanolo croce e delizia della nuova era

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Per una1 che cambia e vuole diventare più green, l’prova a fare la sua parte. Da un lato, lamiscela al 10% di carburante rinnovabile (detta E10) ha contribuito a ridurre le emissioni (un pochino), ma dall’altro ha dato agli ingegneri dei bei grattacapi. In un certo senso, queste grane erano state anticipate già nella pre season, ma adesso si vedono gli effetti maggiori. La Red Bull ha già pagato pegno in Bahrain e in Australia, a Barcellona e Baku è toccato alle Ferrari. GP Azerbaijan, gara: doppio zero Ferrari, doppietta Red Bull1: in che modo l’compromette l’affidabilità? Gli ingegneriHonda avevano avvisato durante i test invernali: l’E10 avrebbe comportato problemi di rotture, quasi come se fosse una benzina killer. Il ...