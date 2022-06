Formazione: corso gratuito per addetto accoglienza museale nel Lazio (Di mercoledì 15 giugno 2022) Roma, 15 giu. (Labitalia) - Nhrg srl - agenzia per il lavoro, in collaborazione con Ps Lavoro, promuove un corso di Formazione gratuito, altamente professionalizzante, finanziato dal fondo Forma.Temp, finalizzato all'inserimento lavorativo dei migliori allievi all'interno di aziende clienti del settore museale. Il corso, rivolto a candidati, residenti nel Lazio, sia occupati che disoccupati, iscritti e selezionati da Nhrg, ha l'obiettivo di formare la figura di addetto all'accoglienza museale. Per partecipare è necessario possedere: titolo di studio minimo, diploma di scuola secondaria superiore; ottima conoscenza della lingua inglese; propensione al lavoro di gruppo e predisposizione all'apprendimento; ottima capacità di comunicazione ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 giugno 2022) Roma, 15 giu. (Labitalia) - Nhrg srl - agenzia per il lavoro, in collaborazione con Ps Lavoro, promuove undi, altamente professionalizzante, finanziato dal fondo Forma.Temp, finalizzato all'inserimento lavorativo dei migliori allievi all'interno di aziende clienti del settore. Il, rivolto a candidati, residenti nel, sia occupati che disoccupati, iscritti e selezionati da Nhrg, ha l'obiettivo di formare la figura diall'. Per partecipare è necessario possedere: titolo di studio minimo, diploma di scuola secondaria superiore; ottima conoscenza della lingua inglese; propensione al lavoro di gruppo e predisposizione all'apprendimento; ottima capacità di comunicazione ...

