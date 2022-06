Fisco, Consulenti lavoro: "Per bonus 200 euro lavoratori privati resta incombenza dichiarazione" (Di mercoledì 15 giugno 2022) Roma, 15 giu, (Labitalia) - "In effetti, nei primi lanci della normativa sul bonus 200 euro non erano previsti adempimenti per nessun lavoratore: la fruizione avrebbe dovuto essere automatica e non subordinata a una dichiarazione. Questa normativa pone ora rimedio utilizzando dati già in possesso della Pubblica Amministrazione, ma resta confinata ai soli dipendenti pubblici lasciando in essere per il comparto privato l'incombenza della dichiarazione dei lavoratori e la verifica dell'avvenuto adempimento da parte delle imprese prima dell'erogazione del bonus". Così, con Adnkronos/Labitalia, Marina Calderone, presidente del Consiglio nazionale dell'ordine dei Consulenti del lavoro, commentando la bozza del decreto legge ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 giugno 2022) Roma, 15 giu, (Labitalia) - "In effetti, nei primi lanci della normativa sul200non erano previsti adempimenti per nessun lavoratore: la fruizione avrebbe dovuto essere automatica e non subordinata a una. Questa normativa pone ora rimedio utilizzando dati già in possesso della Pubblica Amministrazione, maconfinata ai soli dipendenti pubblici lasciando in essere per il comparto privato l'delladeie la verifica dell'avvenuto adempimento da parte delle imprese prima dell'erogazione del". Così, con Adnkronos/Labitalia, Marina Calderone, presidente del Consiglio nazionale dell'ordine deidel, commentando la bozza del decreto legge ...

