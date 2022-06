Fiorentina | dopo Gollini spunta un nome nuovo per la porta!

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 15 giugno 2022) La retrocessione del Cagliari potrebbe dare il via libera a parecchi addii. Tra i numerosi partenti, come Joao Pedro, anche Alessio Cragno. Laè sempre alla ricerca di un portiere,essere stata vicina all’acquisto di Vicario, protagonista di una splendida stagione ad Empoli, adesso sembra che per la porta della squadra viola siano in rialzo le quotazioni di Cragno, stando a quanto riferito dall’esperto di mercato Niccolò Ceccarini., per la porta risale la candidatura di Cragno. Perc’è anche l’ipotesi Monza— Niccolò Ceccarini (@NickCecca) June 15, 2022 Giulini ascolterà quindi la richiesta della. Altrocircolato in ottica viola per la porta è quello di Pierluigi. Sempre secondo Ceccarini però il ...