Fiorentina | c’è Dodò per la fascia destra | i viola preparano l’offerta

La Fiorentina valuta l'acquisto di Dodò per rinforzare la fascia destra. Il club viola prepara l'offerta per il brasiliano Come riferito da Gianluca Di Marzio, la Fiorentina è pronta a dare l'assalto al classe 1998 brasiliano Dodò, attualmente in forza allo Shaktar. viola che se la giocano con diversi club, ma sono pronti a presentare una prima offerta tra i 10 e i 12 milioni. Gli ucraini ne chiedono al momento 15, ma non è detto che non si riesca a trovare un punto di incontro a metà strada. L'articolo proviene da Calcio News 24.

