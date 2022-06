Finali Nba, il sosia di Thompson scende in campo – Video (Di mercoledì 15 giugno 2022) (Adnkronos) – Il sosia di Klay Thompson entra in campo prima di gara 5 della finale Nba e per 10 minuti tira a canestro. Il Video diffuso sui social documenta il surreale episodio che ha preceduto l’ultima sfida tra Golden State Warriors e Boston Celtics sul campo dei californiani. Il Video mostra il finto Klay Thompson che supera senza problemi i controlli della sicurezza all’ingresso del Chase Center. Cappuccio della felpa tirato su, lineamenti simili a quelli del ‘vero’ Thompson, barba curata. “Ci hanno fatto entrare, incredibile”, dice il sosia rivolgendosi all’amico che lo scorta. “Potremmo anche andare negli spogliatoi”, dice prima di dirgersi verso il campo. Il finto Thompson prende un ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 15 giugno 2022) (Adnkronos) – Ildi Klayentra inprima di gara 5 della finale Nba e per 10 minuti tira a canestro. Ildiffuso sui social documenta il surreale episodio che ha preceduto l’ultima sfida tra Golden State Warriors e Boston Celtics suldei californiani. Ilmostra il finto Klayche supera senza problemi i controlli della sicurezza all’ingresso del Chase Center. Cappuccio della felpa tirato su, lineamenti simili a quelli del ‘vero’, barba curata. “Ci hanno fatto entrare, incredibile”, dice ilrivolgendosi all’amico che lo scorta. “Potremmo anche andare negli spogliatoi”, dice prima di dirgersi verso il. Il fintoprende un ...

Pubblicità

ledicoladelsud : Finali Nba, il sosia di Thompson scende in campo – Video - fisco24_info : Finali Nba, il sosia di Thompson scende in campo - Video: (Adnkronos) - Incredibile episodio prima di gara 5 tra Go… - LocalPage3 : Finali Nba, il sosia di Thompson scende in campo - Video - StraNotizie : Finali Nba, il sosia di Thompson scende in campo - Video - italiaserait : Finali Nba, il sosia di Thompson scende in campo – Video -