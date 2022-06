Figli con disabilità, non tutto è perduto, anzi. L’esperto spiega come pianificare il “dopo di noi” (Di mercoledì 15 giugno 2022) Quando nasce un Figlio con disabilità, ce lo hanno insegnato i tantissimi genitori che ci hanno raccontato la loro storia, il pensiero, oltre che all’assistenza immediata, va inevitabilmente anche al futuro. Mamme e papà non sono eterni, ovviamente, ma spesso si trovano a dover pensare non solo a come gestire gli anni che restano, ma anche quelli che verranno dopo di loro, per garantire una speranza a quei ragazzi e ragazze che non hanno l’autonomia e l’indipendenza necessaria a causa delle loro difficoltà. È quello che, comunemente, viene chiamato “dopo di noi”. Famiglie con Figli disabili, L’esperto spiega come pianificare il futuroLa storia di Marta con la Sindrome di Down Marta è nata con la Sindrome di Down. “Una ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 15 giugno 2022) Quando nasce uno con, ce lo hanno insegnato i tantissimi genitori che ci hanno raccontato la loro storia, il pensiero, oltre che all’assistenza immediata, va inevitabilmente anche al futuro. Mamme e papà non sono eterni, ovviamente, ma spesso si trovano a dover pensare non solo agestire gli anni che restano, ma anche quelli che verrannodi loro, per garantire una speranza a quei ragazzi e ragazze che non hanno l’autonomia e l’indipendenza necessaria a causa delle loro difficoltà. È quello che, comunemente, viene chiamato “di noi”. Famiglie condisabili,il futuroLa storia di Marta con la Sindrome di Down Marta è nata con la Sindrome di Down. “Una ...

