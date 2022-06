Fidanzati e lavoro si trovano su Tinder (Di mercoledì 15 giugno 2022) Scorri a destra, elimina fidanzato, scorri a destra, trovi lavoro. L’app di incontri Tinder, in collaborazione con il governo francese, ha lanciato una nuova campagna per i suoi utenti di età compresa tra i 18 e i 25 anni, per facilitare la ricerca di un lavoro estivo ai giovani. Il progetto speciale dell’azienda è in programma per i mesi estivi, dal 9 giugno al 31 luglio compreso. L’accesso alle offerte di lavoro avverrà tramite la comparsa di un inserto pubblicitario sullo schermo dell’utente, che sarà poi indirizzato alla piattaforma dedicata alla ricerca di lavoro, 1jeune1solution (un giovane, una soluzione). Tra i 70.000 posti di lavoro disponibili, sono aperte le candidature anche per camerieri, macellai e assistenti di cucina. «Fornendo l’accesso a questa piattaforma, speriamo ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 15 giugno 2022) Scorri a destra, elimina fidanzato, scorri a destra, trovi. L’app di incontri, in collaborazione con il governo francese, ha lanciato una nuova campagna per i suoi utenti di età compresa tra i 18 e i 25 anni, per facilitare la ricerca di unestivo ai giovani. Il progetto speciale dell’azienda è in programma per i mesi estivi, dal 9 giugno al 31 luglio compreso. L’accesso alle offerte diavverrà tramite la comparsa di un inserto pubblicitario sullo schermo dell’utente, che sarà poi indirizzato alla piattaforma dedicata alla ricerca di, 1jeune1solution (un giovane, una soluzione). Tra i 70.000 posti didisponibili, sono aperte le candidature anche per camerieri, macellai e assistenti di cucina. «Fornendo l’accesso a questa piattaforma, speriamo ...

