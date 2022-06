Festa del Sacro Cuore di Gesù a Ragusa, da oggi (Di mercoledì 15 giugno 2022) Ragusa – Con la novena al Sacro Cuore di Gesù, che prenderà il via da oggi, mercoledì 15 giugno per andare avanti sino al 23, iniziano i festeggiamenti di quest’anno nell’omonima parrocchia di Ragusa. Ritornano le celebrazioni esterne. Ogni giorno, alle 18,15, ci sarà la preghiera del Rosario, quindi la novena e, a seguire, subito dopo, ci sarà la messa. I festeggiamenti, però, dopo il momento ricreativo rappresentato dalla seconda edizione di Platani in Festa che si terrà sabato 18 giugno, a partire dalle 20,30, entreranno nel vivo domenica 19, in occasione della solennità del Santissimo corpo e sangue di Cristo. Alle 9 ci sarà la santa messa e alle 11 la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo della diocesi di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa. ... Leggi su quotidianodiragusa (Di mercoledì 15 giugno 2022)– Con la novena aldi, che prenderà il via da, mercoledì 15 giugno per andare avanti sino al 23, iniziano i festeggiamenti di quest’anno nell’omonima parrocchia di. Ritornano le celebrazioni esterne. Ogni giorno, alle 18,15, ci sarà la preghiera del Rosario, quindi la novena e, a seguire, subito dopo, ci sarà la messa. I festeggiamenti, però, dopo il momento ricreativo rappresentato dalla seconda edizione di Platani inche si terrà sabato 18 giugno, a partire dalle 20,30, entreranno nel vivo domenica 19, in occasione della solennità del Santissimo corpo e sangue di Cristo. Alle 9 ci sarà la santa messa e alle 11 la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo della diocesi di, mons. Giuseppe La Placa. ...

