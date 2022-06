(Di mercoledì 15 giugno 2022) (Adnkronos) –del personale Fs per 24 ore a partire dalle 21.00 di domani, giovedì 16, e fino alle 21.00 di venerdì 17. L’agitazione sindacale, spiega il Gruppo Fs Italiane, “può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione”. Se non sono previste modifiche alla circolazione deia Lunga Percorrenza, per iregionali sono invece garantiti i servizi essenziali previsti in caso dinei giorni feriali dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00 (qui il pdf con inazionali garantiti). ? Ma attenzione: “poiché in corso disi potrebbero verificare variazioni non preventivabili (es.: modifica ...

Pubblicità

ledicoladelsud : Ferrovie, sciopero nazionale 16-17 giugno: treni a rischio, le info - StraNotizie : Ferrovie, sciopero nazionale 16-17 giugno: treni a rischio, le info - LocalPage3 : Ferrovie, sciopero nazionale 16-17 giugno: treni a rischio, le info - fisco24_info : Ferrovie, sciopero nazionale 16-17 giugno: treni a rischio, le info: (Adnkronos) - Quali sono i servizi garantiti,… - italiaserait : Ferrovie, sciopero nazionale 16-17 giugno: treni a rischio, le info -

...17 GIUGNO LODEL TRASPORTO PUBBLICO, L'AGITAZIONE INTERESSERA' SOLO LA RETE GESTITA DA ATAC POSSIBILI DISAGI DALLE ORE 08.30 ALLE ORE 12.30, PER TRAM, BUS, FILOBUS, METROPOLITANE E......17 GIUGNO LODEL TRASPORTO PUBBLICO, L'AGITAZIONE INTERESSERA' SOLO LA RETE GESTITA DA ATAC POSSIBILI DISAGI DALLE ORE 08.30 ALLE ORE 12.30, PER TRAM, BUS, FILOBUS, METROPOLITANE E...(Adnkronos) – Ferrovie, sciopero nazionale del personale Fs per 24 ore a partire dalle 21.00 di domani, giovedì 16 giugno, e fino alle 21.00 di venerdì 17 giugno. L’agitazione sindacale, spiega il Gru ...Non si prospetta una grande estate per viaggiare ancora una volta, EasyJet e British Airways devono cancellare voli per mancanza di personale, la prossima settimana ci sono scioperi delle ferrovie in ...