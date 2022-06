Ferrari, Binotto promuove la nuova ala posteriore (Di mercoledì 15 giugno 2022) Fa male l'epilogo del GP d'Azerbaijan, osservato dalla prospettiva Ferrari . Fa male registrare il doppio ritiro per problemi di natura tecnica, ancora intorno alla power unit. Verso Baku c'era l'... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di mercoledì 15 giugno 2022) Fa male l'epilogo del GP d'Azerbaijan, osservato dalla prospettiva. Fa male registrare il doppio ritiro per problemi di natura tecnica, ancora intorno alla power unit. Verso Baku c'era l'...

Pubblicità

Formula1WM : #Porpoising - Coalizione #RedBull-#Ferrari, #Binotto: «Queste vetture non sono poi così scomode»… - TargetMotori : Nessuno in #Ferrari occulta la realtà, è sotto gli occhi di chiunque. Ma per quanto lo si neghi, a Montreal servirà… - maxcascais : @MilanoFinanza Lagarde in questi mesi vedevi che a St Moritz i cocktail costavano sempre lo stesso prezzo … anzi …… - MARCO196913 : RT @PieroLadisa: Mattia Binotto: 'In Canada non siamo obbligati a vincere'. Sono parole, quelle pronunciate dal TP della Ferrari, per stemp… - StefanoAntogna4 : @SkySportF1 BINOTTO MI FACCIA CAPIRE MA IL 2022 NON DOVEVA ESSERE L ANNO DELLA SVOLTA? A ME SEMBRA INVECE DI NO E… -