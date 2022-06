Pubblicità

leggoit : Fedez e gli accappatoi «di lusso» di Leone e Vittoria: scoppia la polemica. E Chiara Ferragni risponde così - infoitcultura : Fedez e gli audio pubblicati con lo psicologo, Selvaggia Lucarelli lo stronca. Il dibattito è aperto - infoitcultura : Gli psicologi: «Fedez? L'aiuto va garantito a tutti i malati oncologici. Siamo distanti da questa meta» - infoitcultura : Fedez spiega perché ha pubblicato gli audio delle sedute dallo psicologo - ParliamoDiNews : Fedez attacca i giornalisti che gli hanno dato del narcisista #fedez #15giugno -

L'ultimo regalo fatto ai figli die Chiara Ferragni, è identico a quello che aveva fatto alla ...DI CHIARA FERRAGNI Insomma i commenti degli hater non si sono fatti attendere e a stemperare...La scelta didi divulgareaudio delle sedude con il suo psicologo , oltre il grande eco mediatico creato, ha diviso anche l'opinione pubblica tra chi ha condiviso e compreso il motivo del suo gesto e chi,...Oggi in radio quindi, Fedez è tornato a parlare di questa scelta. Probabilmente si è molto discusso della cosa anche per via della scelta degli stralci da pubblicare, gli audio strazianti in cui Fedez ...Narcisista ed esibizionista: queste le accuse a Fedez dopo la pubblicazioni di alcuni audio dallo psicologo. Il rapper risponde duramente.