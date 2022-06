Fedez: dopo la condivisione della seduta dallo Psicologo, il cantante replica alla reazione del web (Di mercoledì 15 giugno 2022) “Nel mio gesto c’era anche la voglia di avere una carezza”. La replica di Fedez a chi lo accusa di essere un “narcisista patologico” per aver condiviso una registrazione privata cn lo Psicologo Ospite di Tony Severo, Rosario Pellecchia e Romina Pierdomenico nel programma “105 Friends”, Fedez replica alle reazioni in merito alla pubblicazione sul suo profilo Instagram dell’audio dei suoi incontri con lo Psicologo. “Io non avevo idea che avrebbe potuto scatenare un dibattito così grande all’interno della comunità psichiatrica o della psicoterapia. Il mio tema è semplice: innanzitutto registrare le sedute è una cosa normalissima che si fa, pubblicarla un po’ meno. Io soffro di insonnia, mi sveglio molto presto la mattina, tipo alle ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 15 giugno 2022) “Nel mio gesto c’era anche la voglia di avere una carezza”. Ladia chi lo accusa di essere un “narcisista patologico” per aver condiviso una registrazione privata cn loOspite di Tony Severo, Rosario Pellecchia e Romina Pierdomenico nel programma “105 Friends”,alle reazioni in meritopubblicazione sul suo profilo Instagram dell’audio dei suoi incontri con lo. “Io non avevo idea che avrebbe potuto scatenare un dibattito così grande all’internocomunità psichiatrica opsicoterapia. Il mio tema è semplice: innanzitutto registrare le sedute è una cosa normalissima che si fa, pubblicarla un po’ meno. Io soffro di insonnia, mi sveglio molto presto la mattina, tipo alle ...

