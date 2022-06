Fedez confessa perché ha pubblicato gli audio delle sue sedute dallo psicologo e attacca i giornalisti che gli hanno dato del narcisista

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Qualche giorno fahasu Instagram una serie diche riportavano una conversazione fra lui ed il suo. Una conversazione straziante in cui il rapper, che aveva appena scoperto di avere un tumore al pancreas, piange e si dispera credendo di non avere chances di guarigione. La frase più toccante che dice è “non ho paura di morire, ho paura che i miei figli non si ricordino di me“. Ospite di Tony Severo, Rosario Pellecchia e Romina Pierdomenico nel programma radiofonico 105 Friends, il rapper ha spiegato i motivi che lospinto a pubblicare questi. “Io non avevo idea che avrebbe potuto scatenare un dibattito così grande all’interno della comunità psichiatrica o della psicoterapia. Il mio tema è semplice: innanzitutto registrare le ...

