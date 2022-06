Fedele: “Koulibaly e Fabian Ruiz al massimo il Napoli incassa 40 milioni” (Di mercoledì 15 giugno 2022) Enrico Fedele interviene sul mercato del Napoli, caratterizzato da possibili uscite importanti come quelle di Koulibaly e Spalletti. L’ex manager ai microfoni di Radio Marte dice: “Spalletti si voleva far incatenare per Koulibaly? Lui si augura che Koulibaly non vada via e che arrivi almeno a scadenza di contratto. I giocatori bravi servono per arrivare ai primi posti, le scommesse per sperare. Mertens? Il Napoli perde 30 gol con il suo addio e quello di Insigne, di più con Osimhen ma penso che nessuno dia 80-100 milioni per acquistarlo. Deulofeu ha avuto una buona annata, ma è il primo anno. È un buon giocatore che può giocare in vari punti in attacco. Spalletti è contento perché ha ancora Fabian Ruiz e Koulibaly, ma ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 15 giugno 2022) Enricointerviene sul mercato del, caratterizzato da possibili uscite importanti come quelle die Spalletti. L’ex manager ai microfoni di Radio Marte dice: “Spalletti si voleva far incatenare per? Lui si augura chenon vada via e che arrivi almeno a scadenza di contratto. I giocatori bravi servono per arrivare ai primi posti, le scommesse per sperare. Mertens? Ilperde 30 gol con il suo addio e quello di Insigne, di più con Osimhen ma penso che nessuno dia 80-100per acquistarlo. Deulofeu ha avuto una buona annata, ma è il primo anno. È un buon giocatore che può giocare in vari punti in attacco. Spalletti è contento perché ha ancora, ma ...

