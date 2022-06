FdI: Bersani, 'comizio Meloni per Vox da distribuire, è operazione verità' (Di mercoledì 15 giugno 2022) Roma, 15 giu (Adnkronos) - "L'intervento della Meloni a Vox io lo distribuirei pubblicamente perchè è un'operazione verità. Perché sia nel tono aggressivo e rabbioso che nei contenuti, loro sono questo: un restyling di 'Dio - Patria - Famiglia'. Ma non puoi pensare che gli italiani non reagiscono se gli tocchi nel profondo il senso democratico". Lo ha detto Pierluigi Bersani a Otto e mezzo, su La7. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 giugno 2022) Roma, 15 giu (Adnkronos) - "L'intervento dellaa Vox io loi pubblicamente perchè è un'. Perché sia nel tono aggressivo e rabbioso che nei contenuti, loro sono questo: un restyling di 'Dio - Patria - Famiglia'. Ma non puoi pensare che gli italiani non reagiscono se gli tocchi nel profondo il senso democratico". Lo ha detto Pierluigia Otto e mezzo, su La7.

