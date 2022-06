(Di mercoledì 15 giugno 2022) (Adnkronos) - Roma, 15 Giugno 2022 - Si è ormai affermata nel mondo della comunicazione la tendenza ad accostare i marchi della gioielleria di lusso e delal mondo del, nei Caffè eristorazione. Il nesso principale, secondoMondella, Board member - CEO - Strategic Advisor for sustainableandcompanies, è rappresentato dall'attrazione comune dei clienti di entrambi i settori nei confronti della bellezza, anche come attenzione al dettaglio, della convivialità ma secondo un approccio sostenibile: ecco perché assistiamo a una crescente contaminazione virtuosa tra due business così differenti. Non è infatti più una novità prendere un aperitivo da Bulgari, bersi un drink in un ristorante Louis Vuitton, fare un Brunch da Ralph Lauren, avere un'esperienza di ...

Pubblicità

LocalPage3 : Fashion e Luxury incontrano il Food: rischi e opportunità nella visione di Lelio Mondella* - connexia : Oggi il nostro Chief Innovation Officer @italomarconi parla di NFT al servizio del marketing Funnel al FashionAbl… - libertfly : Shopping di lusso, con un click, ora anche in Europa nei Luxury Stores di Amazon Fashion - Luxury_Heels : GIANMARCO LORENZI: - CoverCouch : RT @CheungFoshan: Office sofa from Furicco , Model 8002 #design #homedesign #dashcasa #homefurniture #interiordesign #italiandeign #minima… -

... il complesso delshopping, della ristorazione e dell'entertainment da 2 miliardi di dollari ... una divisione che si occupa di sviluppare e gestire i servizi di consulenza aidesigner. ...... tra i principali player mondiali nell'offerta di soluzioni di business management per la trasformazione digitale e omnichannel di aziende operative nel retail specializzato, nele nelAmazon Fashion approda ufficialmente nel lusso anche in Europa. In seguito al debutto in terra americana, i Luxury Store faranno il loro esordio nel continente europeo con la finalità di testare una n ...Il deal con StorIQ annunciato durante l’apertura della due giorni nel Principato di Monaco. Quanto ad Aquazzura, ha scelto la piattaforma di Unified Commerce e Global Pos Cegid Retail per gestire le p ...