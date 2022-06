Fase critica della guerra. La rivelazione dei servizi segreti e i mal di pancia ucraini (Di mercoledì 15 giugno 2022) I servizi segreti occidentali e i funzionari militari ritengono che il conflitto fra Russia e Ucraina sia entrato in una «Fase critica» che potrebbe «determinarne l'esito a lungo termine». A svelarlo è la Cnn, che cita fonti informate sulla guerra che si sta combattendo tra Mosca e Kiev. Nel frattempo il consigliere del presidente ucraino Zelensky, Oleskjy Arestovych, ha espresso il timore che nella loro imminente visita a Kiev Mario Draghi, Olaf Scholz ed Emmanuel Macron premano perché il paese accetti un cessate il fuoco. «Temo che cercheranno di raggiungere una sorta di Minsk 3», ha detto il consigliere, che ha aggiunto che i leader «diranno che dobbiamo porre fine alla guerra che sta causando problemi alimentari e problemi economici». «Diranno che russi e ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 15 giugno 2022) Ioccidentali e i funzionari militari ritengono che il conflitto fra Russia e Ucraina sia entrato in una «» che potrebbe «determinarne l'esito a lungo termine». A svelarlo è la Cnn, che cita fonti informate sullache si sta combattendo tra Mosca e Kiev. Nel frattempo il consigliere del presidente ucraino Zelensky, Oleskjy Arestovych, ha espresso il timore che nella loro imminente visita a Kiev Mario Draghi, Olaf Scholz ed Emmanuel Macron premano perché il paese accetti un cessate il fuoco. «Temo che cercheranno di raggiungere una sorta di Minsk 3», ha detto il consigliere, che ha aggiunto che i leader «diranno che dobbiamo porre fine allache sta causando problemi alimentari e problemi economici». «Diranno che russi e ...

