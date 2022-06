Farmaci: infarto, allo studio proteina 'spugna' che ripulisce arterie del cuore (Di mercoledì 15 giugno 2022) Milano, 15 giu. (Adnkronos Salute) - Contrastare l'infarto ripulendo le arterie del cuore dal colesterolo in eccesso che forma le placche dell'aterosclerosi. E' l'approccio, definito dagli esperti "rivoluzionario", alla base di una ricerca internazionale sulla apolipoproteina apoA-I: una sorta di spugna che assorbe i grassi con cui viene a contatto, compresi quelli che rischiano di ostruire i vasi sanguigni. Lo studio si chiama Aegis-II, è promosso dalla Harvard Medical School di Boston negli Usa e punta a reclutare circa 20mila partecipanti attraverso 1.035 centri in tutto il mondo. Fra questi l'Irccs MultiMedica di Sesto San Giovanni, alle porte di Milano, che ha arruolato la sua prima paziente. Il trial clinico - di fase 3, in doppio cieco, randomizzato contro placebo, a gruppi ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 giugno 2022) Milano, 15 giu. (Adnkronos Salute) - Contrastare l'ripulendo ledeldal colesterolo in eccesso che forma le placche dell'aterosclerosi. E' l'approccio, definito dagli esperti "rivoluzionario", alla base di una ricerca internazionale sulla apolipoapoA-I: una sorta diche assorbe i grassi con cui viene a contatto, compresi quelli che rischiano di ostruire i vasi sanguigni. Losi chiama Aegis-II, è promosso dalla Harvard Medical School di Boston negli Usa e punta a reclutare circa 20mila partecipanti attraverso 1.035 centri in tutto il mondo. Fra questi l'Irccs MultiMedica di Sesto San Giovanni, alle porte di Milano, che ha arruolato la sua prima paziente. Il trial clinico - di fase 3, in doppio cieco, randomizzato contro placebo, a gruppi ...

