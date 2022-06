Fariba Teherani in ospedale | la mamma di Giulia Salemi ha avuto un malore | come sta e le sue condizioni di salute 

Leggi su funweek

(Di mercoledì 15 giugno 2022)Tehrani,died ex naufraga dell’Isola dei famosi, haun. Lo si apprende dai social, dove è spuntata una comunicazione da parte del suo fan club. LEGGI ANCHE : —, lo scherzo di Pierpaolo Pretelli: lo sguardo dell’influencer dopo quel gesto. Cosa è successo “Attenzione: a tutti i fan di, non chiamatela, non mandatele messaggi, sta bene ha bisogno di riposare e stare tranquilla. Quando sarà possibile sarà lei a farsi sentire, quindi per favore smettetela di chiamarla e mandarle messaggi. Le serve tempo per riprendersi, capiamo la vosrta preoccupazione ma ora deve essere solo lasciata tranquilla! Mi raccomando lasciatela tranquilla!” il messaggio su Instagram è firmato ...