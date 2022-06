Fai come Ludovica Sauer e vivi lo spirito siciliano con la minigonna optical (Di mercoledì 15 giugno 2022) L’influencer Ludovica Sauer collabora con svariati brand ed il tutto – come è normale che sia – viene pubblicato sulla sua seguitissima pagina Instagram. In uno dei suoi ultimi post è apparsa splendida come una star hollywoodiana, ecco perché vogliamo ispirarci al suo look con gonna optical. Il mix tra capi basic e pezzi coloratissimi L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 15 giugno 2022) L’influencercollabora con svariati brand ed il tutto –è normale che sia – viene pubblicato sulla sua seguitissima pagina Instagram. In uno dei suoi ultimi post è apparsa splendidauna star hollywoodiana, ecco perché vogliamo ispirarci al suo look con gonna. Il mix tra capi basic e pezzi coloratissimi L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Pubblicità

Jessica33228357 : RT @morganafata1: #CanYamanMercedesBenz Come fai boom tu nessuno - jerufamily : Sai esprimere te stessa in tutto ciò che fai. Lasci il segno in tutto ciò che fai. Sei una bellissima ragazza Dai… - r4ndombts : @mm4rts Si quando fai uscire edit come quelli di oggi - Hernandzismo19 : @Vortex93 @Prvnceeeee @Danielee1899 @NicoSchira Infatti mi hai riconfermato che ci sono 10 milioni di differenza co… - BeatrizMoreno77 : RT @morganafata1: #CanYamanMercedesBenz Come fai boom tu nessuno -