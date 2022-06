F1: russo Mazepin attacca Schumi Jr 'risultati parlano da soli' (Di mercoledì 15 giugno 2022) "Le difficoltà di Schumacher? I suoi risultati parlano da soli, direi. Non ho altro da dire su di lui. Per quanto mi riguarda, mi metterò al volante alla prima occasione. È improbabile che partecipi a ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 15 giugno 2022) "Le difficoltà di Schumacher? I suoida, direi. Non ho altro da dire su di lui. Per quanto mi riguarda, mi metterò al volante alla prima occasione. È improbabile che partecipi a ...

Pubblicità

glooit : F1: russo Mazepin attacca Schumi Jr 'risultati parlano da soli' leggi su Gloo - fuoripistanet : La guerra in Ucraina ha sconvolto la carriera di Nikita Mazepin. Il russo sarebbe dovuto partire con Haas in Formul… - hugmebutch : Qualcuno può dire ai commentatori svizzeri che non hanno appiedato Mazepin perché è russo ma l'hanno fatto per tutt… -