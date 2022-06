F1, Ralf Schumacher su Lewis Hamilton: “E’ lui il perdente di questa stagione” (Di mercoledì 15 giugno 2022) Dopo otto appuntamenti disputati si può fare un mini-bilancio del Mondiale 2022 di F1 e affermare che la delusione dell’annata è senza dubbio la Mercedes. La scuderia, campione del mondo in carica, sta facendo i conti con un progetto poco felice: la W13 soffre tantissimo il fenomeno del porpoising e questo incide non poco sulle prestazioni dei due piloti, George Russell e Lewis Hamilton. In questa situazione di precarietà, il più giovane della coppia britannica ha ottenuto i risultati migliori e non sorprende che sia quarto in classifica con 99 punti e il sette volte iridato sia solo sesto con 62 punti. Un dato che ha portato l’ex pilota di F1, Ralf Schumacher, a criticare in maniera chiara le prestazioni di Lewis: “Per quanto mi riguarda è lui il perdente di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 giugno 2022) Dopo otto appuntamenti disputati si può fare un mini-bilancio del Mondiale 2022 di F1 e affermare che la delusione dell’annata è senza dubbio la Mercedes. La scuderia, campione del mondo in carica, sta facendo i conti con un progetto poco felice: la W13 soffre tantissimo il fenomeno del porpoising e questo incide non poco sulle prestazioni dei due piloti, George Russell e. Insituazione di precarietà, il più giovane della coppia britannica ha ottenuto i risultati migliori e non sorprende che sia quarto in classifica con 99 punti e il sette volte iridato sia solo sesto con 62 punti. Un dato che ha portato l’ex pilota di F1,, a criticare in maniera chiara le prestazioni di: “Per quanto mi riguarda è lui ildi ...

